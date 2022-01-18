Служебный транспорт и такси должны проходить ежегодный техосмотр

Москва, 18 января. Техосмотр перестал быть обязательным в конце 2021 года в России. Однако некоторым его все же придется проходить. Страховщики рекомендуют проверять техническую исправность автомобиля.

Если владелец автомобиля эксплуатирует его для предоставления каких-либо услуг или в качестве служебного транспорта, то технический осмотр все же придется сделать. Его периодичность будет зависеть от целей использования и возраста ТС, передают «Известия».

Кроме того, в ГИБДД объяснили, что личный транспорт, использующийся в служебных целях, старше десяти лет должен проходить техосмотр ежегодно. Это относится к такси и автобусам младше пяти лет.

«Необходимость проходить технический осмотр осталась не только для владельцев автомобилей, зарегистрированных как такси, но и для тех, кто работает на своей машине, например, курьером или чей личный транспорт используется в служебных целях», — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее в ГИБДД рассказали, что владельцам подержанного транспорта при желании зарегистрировать автомобиль понадобится диагностическая карта. Диагностическая карта потребуется для регистрации транспорта старше четырех лет. Кроме этого документа водителю для постановки машины на учет необходимо иметь заявление нового владельца автомобиля, удостоверение его личности.