Профессор Альтштейн: вакцинация подростков от COVID-19 может стать плановой в России

Москва, 18 января. Вакцинация подростков от COVID-19 — важная часть противоэпидемических мер, которая надолго останется в России, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

Прививка защищает не только самих несовершеннолетних пациентов, но и снижает распространение инфекции среди взрослых, пояснил ученый в беседе с «Известиями».

«Вакцина для подростков содержит уменьшенную дозу вещества, дети легче ее переносят, случаев побочных явлений очень мало», — добавил специалист.

По-видимому, вакцинация подростков и детей останется надолго и станет плановой — будет включена в календарь прививок. Не исключено, что в дальнейшем удастся перейти на интраназальную вакцинацию, которая не требует введения препарата с помощью шприца, заключил собеседник издания.

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции. Данный документ представлен на официальном портале правовой информации.