Минфин сообщил о значительном сокращении числа дефицитных субъектов в России

Москва, 18 января. Каждый четвертый российский субъект испытал дефицит консолидированного бюджета в 2021 году. В целом их количество сократилось практически втрое по сравнению с 2020-м годом, сообщили в Минфине.

Так, в 2021-м году число дефицитных субъектов в России составило 21, тогда как в 2020-м году их насчитывалось 57. При этом в ведомстве также отметили, что совокупный профицит превысил сумму в 640 миллиардов рублей. Данные показатели были достигнуты за счет увеличения доходов на 18%.

Как отметил директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов, это является позитивным сигналом для экономик регионов. Однако по отношению к текущему году следует проявлять сдержанный оптимизм, сообщил он «Известиям».

«Во-первых, пандемия еще не закончилась и всплеск заболеваемости может привести к введению новых ограничительных мер, что, в свою очередь, может потребовать новых расходов из бюджетов регионов. Во-вторых, положительный финансовый результат в 2021 году связан с резким повышением цен на металлы и полезные ископаемые и, как следствие, увеличением доходов по налогу на прибыль», — заявил Фаттахов.

Как заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов, российская экономика в состоянии выдержать любые возможные санкции со стороны Запада. При этом он также подчеркнул, что пик инфляции в стране уже пройден.