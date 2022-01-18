Производители предупредили о подорожании кондитерской продукции в России

Москва, 18 января. Кондитерские изделия подорожают в России с 1 февраля из-за роста цен на муку, пальмовое масло и меланж, а также других издержек.

О подорожании кондитерских изделий с 1 февраля предупредили пять крупнейших игроков на рынке, сообщает со ссылкой на торговую сеть «Верный» газета «Известия». Об увеличении стоимости продукции до 19% заявил Mondelez (бренды Alpen Gold и Oreo), до 18% — «Славянка» («Чудо» и «Левушка») и «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт»), до 23% — «Хлебпром» (шоколад «Частная галерея» и торты «Услада»), на 6% — Ferrero (Raffaello и Kinder).

Подорожание продукции кондитеры объяснили ростом издержек, в том числе увеличением цен на муку, пальмовое масло и меланж, а также ростом стоимости упаковки.

В Минсельхозе изданию сообщили, что в России нет массового тренда на повышение цен на кондитерские изделия. Но определенные случаи пересмотра цен на отдельные наименования продукции некоторых производителей на рынке возможны, уточнили в министерстве.

Ранее замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» отразится на спросе на сырьевые товары, в том числе на нефть, и это спровоцирует ослабление рубля. По оценкам Миронова, в этом году можно ожидать сокращения темпов роста цен до 6%.