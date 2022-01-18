Российские банки повысили ставки на потребительские и ипотечные кредиты

Москва, 18 января. Порядка 23 банков в новом году пересмотрели ставки по ипотечным и потребительским кредитам в большую сторону.

В ряде крупнейших банков жилищные кредиты подорожали на 1 п.п., а потребительские — на 0,3–3 п.п. Так, повышение ставок отмечается у Альфа-банка, ВТБ, «Открытия», Росбанка, ПСБ, МТС Банка и других. По данным экспертов, в ближайшие шесть месяцев средняя ставка на потребзаймы может вырасти до 17%, а на ипотеку — до 11%, передают «Известия».

Основным триггером роста ставок послужил уровень ключевой ставки, заявил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Кроме того, также повлияли регуляторные ограничения, вводимые Центробанком для охлаждения роста выдач.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Перечень поручений опубликован по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.