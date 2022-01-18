Минпромторг может освободить россиян от уплаты НДФЛ от продажи вторсырья

, 18 января. Минпромторг поднял на обсуждение предложение освободить россиян от уплаты НДФЛ доходы физлиц от продажи вторсырья: пластика, стекла, резины, макулатуры.

Это подразумевает последняя версия законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе, которую Минпромторг отправил бизнесу для ознакомления и рассмотрения, передают «Известия». Мера должна привести к наращиванию объемов сдачи вторсырья. Сейчас физлица при продаже отходов, находящихся в их собственности более трех лет, освобождены от уплаты НДФЛ.

«Отмена НДФЛ на все вторичные ресурсы, образуемые в быту, будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла за счет устранения барьеров между населением и бизнесом, заинтересованным в получении вторсырья», — заявил исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Законопроект может оказаться эффективным и действенным. Он может привести в экономику рециклинга тысячи граждан, которые раньше не имели опыта сдачи вторсырья.

Недавно ФНС напомнила об изменениях в налоговом законодательстве для физических лиц в наступившем году. Так, в декларации 3-НДФЛ теперь можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от продажи не превышают размер налогового вычета. Это распространяется на продажи ниже 1 миллиона рублей.