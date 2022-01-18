Арктические испытания «Кинжала» успешно завершились в конце 2021 года

Москва, 18 января. Испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал» в Арктике закончились в конце прошлого года.

Газета отмечает, что на маневрах пилоты отрабатывали патрулирование воздушного пространства, а также выполнили пуски гиперзвуковых ракет. В учениях участвовали МиГ-31К — носители «Кинжалов». Тестирование комплекса в северных широтах шло несколько лет.

Эксперты заявляют «Известиям», что «МиГи» с гиперзвуковыми ракетами могли также опробовать новую тактику ведения боевых действий, которая поможет сорвать удары корабельных группировок. Предполагается, что МиГ-31 при угрозе пролетит на расстояние около тысячи километров от берега и нанесет удар по противнику.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» получат инфраструктуру в России. Специальные объекты для ракет возводятся на нескольких военных аэродромах.