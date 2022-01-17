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Судья по делу Петра Порошенко вернулся из совещательной комнаты спустя пять часов

Политика
Судья по делу Петра Порошенко вернулся из совещательной комнаты спустя пять часов
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 17 января. Судья Печерского районного суда Киева ушел в совещательную комнату для избрания меры пресечения экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене и вернулся спустя пять часов.

В СМИ распространили информацию, что судье стало плохо и даже пришлось вызвать скорую. Однако в канцелярии суда эти сведения опровергли и подчеркнули, что неизвестно, кто начал выбрасывать в прессу не соответствующую действительности информацию.

Ранее Порошенко объявили во внутригосударственный розыск на Украине. Бывший президент 17 января прилетел в аэропорт Киева из Варшавы, где его перехватили представители Государственного бюро расследований Украины. Политику не позволили пройти паспортный контроль и забрали документ, но позднее вернули.

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Петр Порошенко суд судья
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