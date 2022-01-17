Порошенко изберут меру пресечения по делу о госизмене 19 января

Киев, 17 января. Суд по избранию меры пресечения по делу о госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко перенесен на 19 января.

Порошенко изберут меру пресечения в эту дату. Также известно, что судья по делу экс-главы Украины вернулся в зал заседаний спустя пять часов.

Ранее канцелярия Печерского районного суда города Киев опровергла информацию о том, что судье, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо. Судья находился в совещательной комнате.