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Порошенко изберут меру пресечения по делу о госизмене 19 января

Политика
Порошенко изберут меру пресечения по делу о госизмене 19 января
youtube.com  /  Телеканал ICTV

Киев, 17 января. Суд по избранию меры пресечения по делу о госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко перенесен на 19 января.

Порошенко изберут меру пресечения в эту дату. Также известно, что судья по делу экс-главы Украины вернулся в зал заседаний спустя пять часов.

Ранее канцелярия Печерского районного суда города Киев опровергла информацию о том, что судье, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо. Судья находился в совещательной комнате.

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