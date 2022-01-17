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Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич обвинил Байдена в расовой дискриминации

Политика
Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич обвинил Байдена в расовой дискриминации
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 января. Новое руководство американского правительства означает, что человек может получить помощь при диагностировании COVID-19 в зависимости от цвета своей кожи. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.

На прошлой неделе Управление по контролю за продуктами и лекарствами опубликовало новое руководство для медицинских работников. В нем среди факторов высокого риска заболевания коронавирусом для врачей были указаны раса или этническая принадлежность. В документе утверждается, что пациент может сложнее перенести COVID-19 при беременности, ожирении и сопутствующих болезнях. Об этом пишет Fox News.

Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич обвинил Байдена в расовой дискриминации
Федеральное агентство новостей /

«Новое руководство означает, что раса человека может дать ему или ей право на лечение раньше, чем другим гражданам, нуждающимся в лекарствах.. Дискриминационная политика администрации Байдена в отношении COVID-19 особенно оскорбительна, поскольку мы чтим жизнь почтенного Мартина Лютера Кинга-младшего», — отметил экс-спикер.

Ранее автор Bloomberg Джош Уингроу заявил, что внутригосударственная и внешнеполитическая ситуации давят на президента США Джо Байдена. В своем материале журналист указал на обострение эпидемиологической обстановки в Соединенных Штатах.

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