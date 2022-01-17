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Захарова ответила на просьбу Германии к Нидерландам увеличить поставки газа

Политика
Захарова ответила на просьбу Германии к Нидерландам увеличить поставки газа
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 17 января. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала запрос Берлина к Амстердаму об увеличении поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны.

Немецкие власти вместе с коммунальными предприятиями направили запрос Нидерландам об увеличении поставок газа в размере 1,1 млрд кубометров. Захарова отметила, что Амстердам «удивился» позиции Берлина, так как он выступает против разработки Нидерландами новых газовых месторождений в Северном море. Об этом она написала в Telegram-канале.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве заявила, что российский газопровод «Северный поток — 2» пока «не соответствует европейским законам». ФРГ вместе с западными партнерами готовы «принять меры» в случае «эскалации» ситуации вокруг Украины со стороны России.

«Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями. К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Германия хочет получать газ по «СП-2» и украинскому маршруту одновременно. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

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