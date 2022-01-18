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«Этот день в истории». Что произошло 18 января, праздники, факты, люди

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Какие события и интересные открытия произошли 18 января — узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

Православный мир сегодня отмечает Крещенский сочельник — в храмах и купелях совершается великое водоосвящение. В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят Крещение Господне.

18 января 1926 года на экраны Советского Союза вышел фильм Сергей Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Сюжет основан на подлинном историческом событии, который в точности передал дух того времени — борьбу с тиранией, массовому стремлению к свободе и защите человеческого достоинства. Кинокартина неоднократно называлась одним из лучших фильмов всех времен и народов.

В этот день в 1943 году была прорвана блокада Ленинграда. В операции участвовали войска Ленинградского и Волховского фронтов, а также силы Балтийского флота. Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за город.

Подробнее о событиях 18 января вы узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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