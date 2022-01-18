Иранская школьница научилась стрелять ногами из лука, стоя на руках

Школьница из Ирана прославилась на весь мир своими необычными навыками. Поразительно гибкая девочка умеет метко стрелять из лука ногами, стоя при этом на руках.

Физическим развитием 11-летней Захры Бейрами занимался ее отец Ростам. Мужчина с самого рождения натирал ребенка оливковым маслом и делал растяжку. Девочке понравилась гимнастика, поэтому ночью она стала спать с раздвинутыми на 180 градусов ногами. Но не всех домочадцев устраивали такие усиленные тренировки.

«Раньше я думала, что муж вывернет ребенку кость. Это ужасно. Но он не слушал меня. Мы чуть не дошли до развода. Я говорила: «Как четырех или пятимесячный ребенок может заниматься упражнениями? Что это за спорт?» — но, когда Захре это понравилось, и она проявила интерес, я потихоньку к этому привыкла», — рассказывает мать гимнастки Махин Гадими.

В возрасте четырех лет Захру признали главным вундеркиндом Ирана, а также мировой рекордсменкой по гимнастике. Потом малышка увлеклась стрельбой из лука. Но делает она это в необычной позе. Школьница балансирует стоя руками на специальных опорах, а ногами держит инструмент и стреляет. Она научилась делать так даже с закрытыми глазами.

«Моя цель — выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. Я знаю, какие лишения пережили мои родители. Я хочу сделать так, чтобы моя провинция, страна и семья гордились мной», — признается школьница.

Увлечения Захры очень разносторонние. Она увлекается не только гимнастикой и стрельбой, но и плаванием, футболом и боевыми искусствами.