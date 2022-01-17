Премьер-министр Эстонии Каллас назвала «ловушкой» предложения России для НАТО

Таллин, 17 января. Россия своими предложениями по гарантиям безопасности «расставила ловушку» странам Североатлантического альянса.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала предложения «вымогательством». Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

«Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство», — заявила она.

Каллас добавила, что военная угроза России в адрес Украины якобы нарастает. Она призвала быть готовыми к «расширению агрессии России на Украине».

В свою очередь Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в «агрессивных действиях», подчеркивая, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Кроме того, в России отмечают, что слова об «агрессии» используются для того, чтобы разместить больше военной техники Альянса около российских границ.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО вести диалог с Россией о сокращении вооружений в Европе. Он поприветствовал готовность Москвы вести диалог. Пока Россия не готова назначить дату следующей встречи, но сделает это в ближайшее время.