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Премьер-министр Эстонии Каллас назвала «ловушкой» предложения России для НАТО

  /   Обновлено: 17 января 2022 22:29
Политика
Премьер-министр Эстонии Каллас назвала «ловушкой» предложения России для НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Таллин, 17 января. Россия своими предложениями по гарантиям безопасности «расставила ловушку» странам Североатлантического альянса.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала предложения «вымогательством». Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

«Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство», — заявила она.

Каллас добавила, что военная угроза России в адрес Украины якобы нарастает. Она призвала быть готовыми к «расширению агрессии России на Украине».

В свою очередь Москва не раз отвергала обвинения Запада и Киева в «агрессивных действиях», подчеркивая, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Кроме того, в России отмечают, что слова об «агрессии» используются для того, чтобы разместить больше военной техники Альянса около российских границ.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО вести диалог с Россией о сокращении вооружений в Европе. Он поприветствовал готовность Москвы вести диалог. Пока Россия не готова назначить дату следующей встречи, но сделает это в ближайшее время.

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