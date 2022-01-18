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В Пенсильвании представили NFT пистолета «лунный выстрел»

Видео

Компания Cabot Guns начала переводить свои пистолеты в цифровую сферу с помощью несменяемого токена (NFT). На выставке в Пенсильвании представили свой первый образец виртуальной модели пистолета «Mootshot».

Mootshot — это воссозданная модель пистолета 1911 года. Оружие инкрустировано лунным камнем, украшено рисунками астронавтов и пейзажами космоса. Выпуском бутиковых пистолетов компания занимается на протяжении вот уже 10 лет. Теперь произведения механического искусства решено выпускать и в виртуальном виде.

«Пистолет с лунной инкрустацией 1911 года, который мы представляли ранее был продан, но теперь у коллекционеров появится возможность приобрести его цифровую визуальную версию с помощью несменяемого токена», — рассказал президент Cabot Guns Роб Бьянчин.

Роб Бьянчин считает, что коллекционеры оружия в скором времени начнут активно пользоваться возможностями метавселенной, и несменяемые токены будут весьма востребованы на рынке. К примеру, только в 2021 году в NFT было совершено транзакций на 25 миллиардов долларов.

«В течение следующих нескольких лет, когда будут появляться новые NFT огнестрельного оружия, образуется виртуальное сообщество людей. Они будут искать эксклюзивные предложения, которыми они могут владеть виртуально, в любом месте, они смогут торговать ими. А главное, что это будут продукты реального человеческого искусства, созданные в реальной жизни, но перенесенные в NFT», — считает Роб Бьянчин.

Заявленная стоимость пистолета «лунный выстрел» составляет 175 000 долларов. Роб Бьянчин уверен, что искусство создания оружия, как и сама концепция пистолетов всегда будут высоко цениться, а раритетные модели будут только дорожать в цене.

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Все новости / Видео / В Пенсильвании представили NFT пистолета «лунный выстрел»
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