Суд в Киеве опроверг данные о плохом состоянии судьи на заседании по делу Порошенко

Киев, 17 января. Канцелярия Печерского районного суда города Киев опровергла информацию о том, что судье, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо.

Судья находится в совещательной комнате. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на канцелярию суда.

«Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате», — сказано в сообщении.

Ранее Порошенко объявили во внутригосударственный розыск на Украине. Экс-глава страны 17 января прилетел в аэропорт украинской столицы из Варшавы, где его встретили представители Государственного бюро расследований Украины. Возле аэропорта Порошенко ожидали его сторонники. Сотрудники ГБР не позволили Порошенко пройти паспортный контроль и забрали у него паспорт, однако позднее вернули. Позже экс-глава Украины выступил перед своими сторонниками и отправился в суд.