Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею на победу на Олимпиаде-2022

Москва, 17 января. Состав сборной России по хоккею для подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине способен одержать победу, считает двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Важно, чтобы при подготовке не было травм и в коллективе сложилась хорошая атмосфера, считает Фетисов. Двукратный олимпийский чемпион пожелал удачи российским хоккеистам.

«Желаю им удачи, и чтобы не сталкивались с проблемами перед турниром», — цитирует Фитисова Sport24.

Федерация хоккея России в понедельник, 17 января, объявила состав сборной на Олимпиаду. В команду вошли 36 хоккеистов. Олимпиада пройдет в Пекине в феврале. В групповом этапе сборная России сыграет со Швейцарией, Данией и Чехией.

Ранее Союз конькобежцев России (СКР) сообщил, что национальная команда окончательно утвердила состав спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх — 2022 в столице Китая. Всего в рамках Игр будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта.