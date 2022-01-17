Политолог Аркатов прокомментировал освободительные процессы в Мали: Ассими Гоита — современный Че Гевара

Деятельность главы временного правительства Мали Ассими Гоита по освобождению страны от неоколониальных оков Франции позволяет назвать его «африканским Че Геварой», заявил политолог Иван Аркатов.

В эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей эксперт рассказал, чем вызвана негативная реакция малийцев на Пятую республику. По его мнению, люди устали наблюдать, как бывшая метрополия разграбляет национальные ресурсы, средства с продажи которых могли бы в несколько раз ускорить развитие государства:

«На мой взгляд, лидера переходного правительства Мали Ассими Гоита можно назвать современным Че Геварой. Общую картину покажет время, но те процессы освобождения от колонизации, которые сейчас идут с его подачи, однозначно радуют. Как и то, что люди стараются максимально проявить свою негативную позицию по отношению к надоевшему Западу и, в частности, Франции, которая, грубо говоря, только качает ресурсы и никак не заинтересована в развитии страны. В Мали, конечно, присутствует своеобразный национальный колорит. Сожжение манекена Эммануэля Макрона, например, но тут необходимо уважать региональные и традиционные особенности. Пускай радуется, что там не стали его куклу вуду делать. Главное, чтобы африканский Че Гевара отметился лучшими чертами и опытом оригинала, но не повторил его скоротечную жизнь».

Федеральное агентство новостей /

Политолог подчеркнул, что лучшей демонстрацией успехов молодого полковника является реакция людей, которые готовы идти за патриотом. Они верят, что он сможет сделать то, в чем не были заинтересованы предшествовавшие ему профранцузские ставленники.

«Важно отметить, что люди выходят поддерживать лидера. Они заинтересованы в сближении с Россией и избавлении от французской гегемонии, потому что за последние сотни лет Пятая республика показала, что Мали и жители этой страны совершенно ей не интересны. Парижу нужны только ресурсы, а также удовлетворение политических и коммерческих амбиций. Независимость Бамако, естественно, в планы Елисейского дворца не входила. Условно, для него малийцы — люди, которые по какому-то стечению обстоятельств живут на французской земле с ресурсами», — объяснил Аркатов.

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Смена вектора развития африканских стран не в последнюю очередь связана с тем, что лидеры государств Черного континента обратили внимание на контрпродуктивное влияние коллективного Запада и не намерены больше терпеть вмешательство в дела суверенных стран, давно получивших независимость от бывших метрополий:

«Причин для смены полярности мира с западной на восточную много. Одна из них заключается в том, что африканцы увидели, что с «покровительством» Франции в их жизни ничего не улучшается, а только становится хуже. Коллективный Запад продолжает страдать ерундой на Черном континенте. Люди понимают, что мир очень быстро развивается и уходит от гегемонии Вашингтона и Парижа и поляризуется на восточных центрах силы. Неудачи и безразличие иностранных игроков буквально подтолкнули малийцев к поиску достойных союзников. В результате власти Бамако приняли верное решение и обратились к России, так как у нас есть опыт в создании государственности и помощи пострадавшим странам. Москва же один из главных поставщиков безопасности в мире».

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Россия и Китай смогут эффективно взаимодействовать в африканских государствах, считает Аркатов. По его мнению, инвестиции Пекина и деятельность отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера», принесут гораздо больше пользы, чем «псевдопартнерство» Вашингтона и Парижа, существующее лишь с позволения Белого дома.

Также спикер ФАН напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно бросали союзников, когда переставали видеть в них пользу и возможность получить выгоду.

«Если брать в целом, то Россия с Китаем спокойно найдет точки соприкосновения и проблем не будет. Главное для Москвы и Пекина — вести себя сдержанно и четко выполнять обязательства. Думаю, они справятся. Более того, действовать этот тандем будет гораздо более слаженно и адекватно, чем те же США и Франция. Запад в целом любит получать профиты и при первой необходимости «сливать» союзника. Причем опционально, то есть еще постарается сделать его виноватым. Сотрудничество России и Китая в Африке имеет будущее. Глобальных противоречий у нас нет. Однако стоит знать себе цену и в некоторых ситуациях действовать максимально самостоятельно. Подводя итог, можно сказать, что пара Вашингтон-Париж во всех аспектах проигрывает тандему Москва-Пекин».

ПолитЭксперт / Аврора Зорина

Ранее посол РФ Игорь Громыко встретился с главой внешнеполитического ведомства Мали Абдулаем Диопом. Стороны обсудили различные темы региональной повестки и дальнейшее укрепление отношений по линии Москва-Бамако.