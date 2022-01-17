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Глава СОМБ Иванов: Власти ЦАР своевременно предупредили коллег из Мали о вторжении Чада

Весь мир
Глава СОМБ Иванов: Власти ЦАР своевременно предупредили коллег из Мали о вторжении Чада
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 17 января. Правительство Центральноафриканской Республики успело передать коллегам из Бамако информацию о намерении Чада напасть на Мали. Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«В Банги вызвала скандал полученная компетентными органами информация о том, что высокопоставленный разведчик из Чада нанял трех главарей боевиков развалившейся CPC для вербовки, подготовки и отправки центральноафриканских и чадских преступников в Мали.

Они получили задание собрать боевиков специально для того, чтобы оказать сопротивление малийской армии (FAMA) из-за того, что Мали начала активное сотрудничество с Россией. Руководство ЦАР передало эту информацию в Бамако», — рассказал глава СОМБ.

Глава СОМБ Иванов: Власти ЦАР своевременно предупредили коллег из Мали о вторжении Чада
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Руководитель отечественных специалистов, которых западные СМИ регулярно связывают с «ЧВК Вагнера», уверен, что инструкторы из РФ смогут продемонстрировать в Мали профессионализм, не уступающий деятельности в Центральноафриканской Республике. Благодаря консультативной поддержке россиян армия ЦАР разгромила основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и пресекла госпереворот:

«Согласно заявлению правительства Мали, инструкторы из России уже прибыли в страну, чтобы приступить к обучению FAMA. Мы надеемся, что специалисты из нашей страны построят работу оперативно и качественно, и помогут Мали отразить угрозу.

Надеемся, что руководство Чада остановит проведение на своей территории таких мероприятий и накажет виновных.

Хорошо, что эта деструктивная деятельность была своевременно выявлена. Предупрежден — значит вооружен! Желаем FAMA и нашим коллегам в Мали удачи!»

Ранее аналитики издания Revue Centradricaine заявили, что стратегия, разработанная правительственными войсками Центральноафриканской Республики совместно с отечественными специалистами, привела к массовой капитуляции радикалов из ныне расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC).

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