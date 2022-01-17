Новый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» столкнулся с критикой зрителей

Москва, 17 января. Первый канал показал новый эпизод музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети». Зрители не оценили выступления некоторых знаменитостей.

Шоу «Две звезды. Отцы и дети» регулярно показывает выступления российских артистов и их наследников. Новый эпизод проекта был прохладно встречен зрителями, которые поделились замечаниями в комментариях к выпуску на YouTube.

«На все это больно смотреть»; «Качество исполнения приходится чаще всего замалчивать, заминать, лучше не трогать», «Помочь в продвижении новой (де)генерации позорного шоу-сообщества?» — написали разочарованные интернет-пользователи.

Критика со стороны зрителей не совпала с мнением членов жюри, которые остались в восторге от выступлений звезд. Однако интернет-пользователи посочувствовали судьям, поскольку им приходится говорить участникам одни и те же комплименты на тему связи между родными.

Актриса Нонна Гришаева появилась среди участников эпизода шоу. Тогда ведущий Дмитрий Нагиев в шутку назвал ее своей бывшей, чем спровоцировал подозрения о романе с актрисой.