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Новый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» столкнулся с критикой зрителей

Общество
Новый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» столкнулся с критикой зрителей
1tv.ru  /  Первый канал, АО

Москва, 17 января. Первый канал показал новый эпизод музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети». Зрители не оценили выступления некоторых знаменитостей.

Шоу «Две звезды. Отцы и дети» регулярно показывает выступления российских артистов и их наследников. Новый эпизод проекта был прохладно встречен зрителями, которые поделились замечаниями в комментариях к выпуску на YouTube.

«На все это больно смотреть»;

«Качество исполнения приходится чаще всего замалчивать, заминать, лучше не трогать»,

«Помочь в продвижении новой (де)генерации позорного шоу-сообщества?» — написали разочарованные интернет-пользователи.

Критика со стороны зрителей не совпала с мнением членов жюри, которые остались в восторге от выступлений звезд. Однако интернет-пользователи посочувствовали судьям, поскольку им приходится говорить участникам одни и те же комплименты на тему связи между родными.

Актриса Нонна Гришаева появилась среди участников эпизода шоу. Тогда ведущий Дмитрий Нагиев в шутку назвал ее своей бывшей, чем спровоцировал подозрения о романе с актрисой.

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