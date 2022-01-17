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Украинские журналисты опубликовали фото часов Порошенко с интерфейсом на русском языке

Политика
Украинские журналисты опубликовали фото часов Порошенко с интерфейсом на русском языке
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 17 января. Представители украинской прессы разоблачили бывшего главу государства Порошенко, указав всего на одну деталь, которая перечеркнула все его русофобские принципы.

Бывший украинский лидер явился в Печорский районный суд совершенно неподготовленным к вниманию журналистов, которые изрядно «соскучились» по нему за время отсутствия. Политик специально вернулся из Варшавы в Киев, чтобы принять участие в заседании по делу о госизмене.

Во время выступления своих адвокатов Порошенко безуспешно пытался бороться со сном. В Сеть попало видео, на котором экс-глава Украины сидит с закрытыми глазами и подпирает голову рукой.

Однако журналистам удалось не только выставить политика на посмешище, но и буквально поймать его за руку. В ходе освещения судебного заседания они обратили внимание на один аксессуар, который абсолютно не соответствует русофобской позиции Порошенко и перечеркивает ее.

Украинские журналисты опубликовали фото часов Порошенко с интерфейсом на русском языке
Prt Scr youtube.com / Wylsacom

На запястье бывшего президента красовались новенькие смарт-часы Apple Watch, интерфейс которых сделан полностью на русском языке. Более того, показатели пульса на дисплее аксессуара говорили о том, что Порошенко крайне встревожен.

Как сообщалось ранее, бывший украинский лидер заявил, что не позволит посадить себя в тюрьму. Также он пообещал не повторять судьбу лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая в 2011 году угодила за решетку по приговору суда.

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украина порошенко часы
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