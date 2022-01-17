Провидица Ванга рассказала о четырех знаках зодиака, которые «перешли на темную сторону»

Москва, 17 января. Болгарская предсказательница Ванга славилась не только сбывающимися прогнозами, но и увлечением астрологией. При жизни она успела предупредить о четырех знаках зодиака, представляющих опасность.

Ясновидящая считала, что в некоторых представителях зодиакального круга живут ангелы, которые «перешли на темную сторону». Согласно видениям, Ванга относила к таким четыре знака зодиака, передает издание «Слово и Дело».

Так, Овны отличаются своим высокомерием. Для них нормально ставить себя выше других людей и жить одним днем. Провидица предупреждала, что эго Овнов способно взять их жизнь в свои руки и управлять поступками людей.

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Самоуверенность Близнецов может размыть границы между реальностью и иллюзиями. Представители данного знака часто закрывают глаза на людские чувства и способны на предательство ради поставленной цели. По мнению Ванги, самым страшным является то, что Близнецы не понимаю, как поступают.

Также собрать всю негативную энергию могут Скорпионы и Водолеи. Первые часто бывают жестоки с людьми. А вторые — берут на себя роль спасителя и попадают в бездну случайных обстоятельств.

Знаменитая прорицательница Ванга из Болгарии оставила после себя множество пророчеств. Так, она предсказала великий голод и гибель всего живого на Земле в следующем тысячелетии.