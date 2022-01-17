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Проблемы ретейлеров и производителей продуктов станут темой совещания в Минпромторге

  /   Обновлено: 17 января 2022 20:57
Экономика
Проблемы ретейлеров и производителей продуктов станут темой совещания в Минпромторге
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 17 января. Участники российского рынка примут участие в обсуждении законодательных инициатив на совещании Министерства промышленности и торговли 19 января, пишет «Коммерсантъ».

Основными темами станут соблюдение принципов Кодекса добросовестных практик, штрафы и выплаты ретробонусов за поставки в сети. Взаимодействие властей и представителей бизнеса должно создать площадку для диалога, на которой будут найдены способы стабилизации рынка.

Эксперты рассчитывают на возможность решить вопросы взаимоотношений торговых сетей и поставщиков продуктов питания без регуляций. В совещании будут участвовать представители «Руспродсоюза», «Русбренда», «Союзмолока» и других отраслевых объединений.

Минпромторг ранее анонсировал применение искусственного интеллекта для формирования пакетов государственной поддержки. Технологию также рассчитывали использовать для распределения государственных субсидий.

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