Эмир Кустурица приедет в Сочи для участия в XV Зимнем международном фестивале искусств

Сочи, 17 января. Сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица примет участие в XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в период с 16 по 27 февраля.

Мероприятие организовано народным артистом СССР Юрием Башметом. Кустурица выступит в Зимнем театре со своим коллективом No Smoking Orchestra 23 февраля, рассказал дирижер журналистам.

«Эмир Кустурица уже был в Сочи у нас, а я в ответ был у него (на фестивале в Сербии. — Прим. ФАН)», – заявил Башмет.

Зимний международный фестиваль искусств традиционно проходит в Сочи уже многие годы. На нем выступают артисты разных жанров и искусств.

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