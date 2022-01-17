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Эмир Кустурица приедет в Сочи для участия в XV Зимнем международном фестивале искусств

  /   Обновлено: 17 января 2022 21:07
Общество
Эмир Кустурица приедет в Сочи для участия в XV Зимнем международном фестивале искусств
wikipedia.org  /  Medija centar Beograd / CC BY-SA 3.0

Сочи, 17 января. Сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица примет участие в XV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в период с 16 по 27 февраля.

Мероприятие организовано народным артистом СССР Юрием Башметом. Кустурица выступит в Зимнем театре со своим коллективом No Smoking Orchestra 23 февраля, рассказал дирижер журналистам.

«Эмир Кустурица уже был в Сочи у нас, а я в ответ был у него (на фестивале в Сербии. — Прим. ФАН)», – заявил Башмет.

Зимний международный фестиваль искусств традиционно проходит в Сочи уже многие годы. На нем выступают артисты разных жанров и искусств.

Ранее композитор и пианист Раймонд Паулс заявил о превращении Латвии в «глухую провинцию» после потери российского рынка культуры и искусств.

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