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США вывели из Сирии крупную колонну с украденной нефтью

Весь мир
США вывели из Сирии крупную колонну с украденной нефтью
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 17 января. Сирийское агентство SANA сообщило, что колонна ВС США, загруженная военной техникой и резервуарами с незаконно добытой нефтью, выехала с территории северо-восточной провинции Хасака в северные регионы Ирака через неофициальный пропускной пункт «Эль-Валид». По информации от местных источников, всего границу в сопровождении шести броневиков пересекли 111 грузовых машин, 60 из них были автоцистернами. Предположительно, колонна направлялась на базы в Иракском Курдистане.

США вывозят из Сирии ворованную нефть регулярно. Неделей ранее СМИ сообщали о проезде через данный блокпост крупной колонны из нескольких десятков бензовозов под охраной американской бронетехники. Предположительно, США вывозили в соседнюю республику горючее с месторождения Ар-Румейлан в Хасаке, где ранее вместе с курдами запустили нефтеперерабатывающий завод.

Аналогичная картина наблюдалась и в первых числах января. Через границу в Ирак направились 128 единиц техники, половина из которых была автоцистернами. По заявлению местных жителей, в нелегальной добыче углеводородов также замешаны некоторые из арабских шейхов.

Стоит отметить, что присутствие американских военнослужащих на севере Сирии не было одобрено правительством республики и прямо противоречит международному законодательству, как и регулярные нарушения границ государства. Тем не менее группировка ВС США по-прежнему размещается на территориях, подконтрольных союзным курдским формированиям.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прямо заявлял, что контроль над сирийскими нефтяными месторождениями является главной задачей американских вооруженных сил. Однако ситуация не изменилась и с приходом к власти администрации Джо Байдена, которая во главе внешнеполитического курса якобы поставила защиту прав человека. При этом Вашингтон не спешит снимать санкции с Дамаска, которые разрушают экономику воюющей страны и, в первую очередь, сказываются на благополучии рядовых ее граждан, которых США якобы защищают.

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нефть сша сирия
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