Британии грозят массовые неплатежи за электричество после повышения тарифов

Лондон, 17 января. Великобританию ждет рост числа домохозяйств, неспособных оплачивать счета за электроэнергию. В апреле 2022 года, когда будут повышены тарифы, их количество увеличится с сегодняшних 9% до 27%, предупредили в аналитическом центре Resolution Foundation.

Повышение предельной цены на электричество грозит тем, что с его дефицитом из-за невозможности оплатить столкнутся 6,3 миллиона семей. Эксперты учитывали домохозяйства, на долю счетов которых уходит не менее 10% доходов.

Ожидается, что 7 февраля британский регулятор энергетики Ofgem объявит о новой предельной цене за электричество. По прогнозам специалистов, она вырастет на 50% и составит порядка 2 тысяч фунтов (2,7 тысячи долларов) в год. Речь идет о максимальном уровне тарифа, который смогут устанавливать поставщики энергии.

Resolution Foundation ранее уже заявляла, что британские домохозяйства столкнутся в наступившем году с резким повышением стоимости