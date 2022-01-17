Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 22:15
21:54
Политика
Суд в Киеве опроверг данные о плохом состоянии судьи на заседании по делу Порошенко
21:29
Весь мир
Политолог Аркатов прокомментировал освободительные процессы в Мали: Ассими Гоита — современный Че Гевара
21:27
Спорт
Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею на победу на Олимпиаде-2022
21:25
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: Власти ЦАР своевременно предупредили коллег из Мали о вторжении Чада
21:08
Общество
Крымские музыканты удивили пассажиров московского метро живой музыкой
21:05
Весь мир
Турецкий суд вновь оставил Османа Кавалу под стражей
21:02
Общество
Новый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» столкнулся с критикой зрителей
21:01
Политика
Порошенко обвинил украинский суд в признании Донбасса
21:00
Видео
Соленое озеро в Китае окрасилось в розовый цвет
21:00
Общество
Политолог Бредихин: Власти Петербурга не видят и не хотят решать проблемы города
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители ливийского Триполи вышли на демонстрацию против внешнего вмешательства

Весь мир
Жители ливийского Триполи вышли на демонстрацию против внешнего вмешательства
ФБА «Экономика сегодня»  /  Альгис Микульскис / Владимир Малянов

Триполи, 17 января. Десятки граждан Ливии вышли на массовый митинг перед штаб-квартирой Миссии ООН в столице страны, сообщает местный телеканал Al Jamahiriya.

По данным СМИ, в демонстрации участвуют жители из различных регионов североафриканского государства. Участники акции протеста призывают международное сообщество прекратить вмешательство в дела страны извне, а также способствовать мирной передаче исполнительной власти.

Проведение президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года, перенесено на неопределенный срок. Ливийцы возлагают ответственность за срыв плебисцита, в частности, на специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Критика в адрес американского дипломата возросла после ее недавних заявлений для телеканала CNN. Она потребовала от переходного правительства реализовать избирательный процесс до конца июня 2022 года.

Депутат Палаты представителей Салем Канан раскритиковал попытку вмешательства спецсоветника. По его словам, американка не имеет полномочий определять дату всеобщего голосования.

На вторник, 18 января, запланирована встреча Стефани Уильямс с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Ливийские активисты надеются, что МИД РФ вызвал ООНовского дипломата в Москву, чтобы «поставить ее на место».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители ливийского Триполи вышли на демонстрацию против внешнего вмешательства
ливия триполи
Комментировать