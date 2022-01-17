Жители ливийского Триполи вышли на демонстрацию против внешнего вмешательства

Триполи, 17 января. Десятки граждан Ливии вышли на массовый митинг перед штаб-квартирой Миссии ООН в столице страны, сообщает местный телеканал Al Jamahiriya.

По данным СМИ, в демонстрации участвуют жители из различных регионов североафриканского государства. Участники акции протеста призывают международное сообщество прекратить вмешательство в дела страны извне, а также способствовать мирной передаче исполнительной власти.

Проведение президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года, перенесено на неопределенный срок. Ливийцы возлагают ответственность за срыв плебисцита, в частности, на специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Критика в адрес американского дипломата возросла после ее недавних заявлений для телеканала CNN. Она потребовала от переходного правительства реализовать избирательный процесс до конца июня 2022 года.

Депутат Палаты представителей Салем Канан раскритиковал попытку вмешательства спецсоветника. По его словам, американка не имеет полномочий определять дату всеобщего голосования.

На вторник, 18 января, запланирована встреча Стефани Уильямс с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Ливийские активисты надеются, что МИД РФ вызвал ООНовского дипломата в Москву, чтобы «поставить ее на место».