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Экс-нардеп Килинкаров раскусил схему Зеленского с арестом Порошенко, подставившую еще Януковича

Политика
Экс-нардеп Килинкаров раскусил схему Зеленского с арестом Порошенко, подставившую еще Януковича
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 января. Владимир Зеленский повторяет уже классическую ошибку Виктора Януковича, разыгрывая спектакль с арестом Петра Порошенко, который якобы может устроить новый майдан.

Нелепую постановку команды «95 квартала», засевшей в офисе президента Украины, в эфире политического ток-шоу «60 минут» раскусил бывший народный депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, назвав Порошенко вторым сроком Владимира Зеленского.

Политик напомнил, что в свое время подобный спектакль затеял и Виктор Янукович, финансируя националистическую партию в надежде вывести во второй тур непроходного Тягнибока, победа над которым казалась гарантированной. Планы четвертого президента разрушил третий фактор в виде армии радикалов, подпитываемых США и Европой. В истории с Зеленским все может закончиться так же плачевно, вот только последнему уже некуда бежать.

Экс-нардеп Килинкаров раскусил схему Зеленского с арестом Порошенко, подставившую еще Януковича
Федеральное агентство новостей /

Килинкаров выразил уверенность в том, что сериал с «преследованием» Порошенко будет продолжаться вплоть до следующих президентских выборов. У Зеленского прекрасно понимают, насколько слаб электоральный потенциал пятого президента. Даже с громким пиаром от команды Зеленского Порошенко вытянет максимум 20% голосов, гарантируя победу своему главному оппоненту. Нынешний гарант свято верит, что этим главным конкурентом будет именно он, забыв не только историю с Януковичем, но и собственный опыт.

«Все удивляются — как же так, он прилетел, а его не арестовали, почему Зеленский так себя ведет? Вы знаете, кто такой Порошенко в данный момент времени? Порошенко — это второй срок Зеленского, ходячий. Они разыгрывают простейшую схему на двоих, обманывая в первую очередь электорат. Петро мобилизует свой электорат, но у него очень узкий коридор возможностей. 15-20%. Выше он уже не прыгнет. Они нужны друг другу как воздух. Все эти качели, карусели, показательные преследования. Это будет очень такой длинный сериал. Ровно за год до выборов может что-то поменяться. Может выскочить такой же чертик из табакерки, как Зеленский, и сломать их шахматную партию. Януковича в свое время подставила такая же схема с Тягнибоком и националистами. Что в итоге вышло, сейчас видит весь мир», — иронично отметил Килинкаров.

Бывший народный депутат попросил представить, что подобная ситуация произошла бы в Китае — главный коррупционер страны, укравший миллиарды и находящийся в розыске, возвращается домой и разгуливает на свободе. Килинкаров заверил, что в течение суток в КНР этот вопрос решили бы согласно китайскому законодательству и в доме Порошенко появилась бы стреляная гильза на почетном месте в серванте. Украину, по всей видимости, смогут спасти только такие методы.

Ранее военный эксперт Коновалов нашел «вьетнамские корни» страха США перед Россией.

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украина порошенко янукович коррупция националисты зеленский майдан
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