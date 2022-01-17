Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 22:15
21:54
Политика
Суд в Киеве опроверг данные о плохом состоянии судьи на заседании по делу Порошенко
21:29
Весь мир
Политолог Аркатов прокомментировал освободительные процессы в Мали: Ассими Гоита — современный Че Гевара
21:27
Спорт
Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею на победу на Олимпиаде-2022
21:25
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: Власти ЦАР своевременно предупредили коллег из Мали о вторжении Чада
21:08
Общество
Крымские музыканты удивили пассажиров московского метро живой музыкой
21:05
Весь мир
Турецкий суд вновь оставил Османа Кавалу под стражей
21:02
Общество
Новый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» столкнулся с критикой зрителей
21:01
Политика
Порошенко обвинил украинский суд в признании Донбасса
21:00
Видео
Соленое озеро в Китае окрасилось в розовый цвет
21:00
Общество
Политолог Бредихин: Власти Петербурга не видят и не хотят решать проблемы города
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 100 снайперов ЮВО пройдут специальную подготовку на сборах в Ростовской области

Армия
Более 100 снайперов ЮВО пройдут специальную подготовку на сборах в Ростовской области
Prt Scr twitter.com  /  dmitrosel007

Ростов-на-Дону, 17 января. Более сотни снайперов 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа приступили к учебно-методическим сборам для прохождения специальной подготовки.

Тренировочные мероприятия проходят на полигоне Кадамовский в Ростовской области, передает «Звезда». Отмечается, что в ходе занятий более 100 военнослужащих усовершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий включает теоретическую и практическую части, в частности, снайперы изучат тактико-технические характеристики оружия и спецтехники, освоят стрельбу при различных ландшафтных условиях, а также способы передвижения на поле.

«В результате таких тренировок снайпер получает опыт стрельбы в зимнее время в различных температурах, для того чтобы вести уверенный огонь, поражать цель», — заявил командир роты Андрей Аверьянов.

Ранее сообщалось, что танкисты Западного военного округа развернули масштабные учения на полигонах в пяти регионах России. Также тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения на объекты военной инфраструктуры прошли на Черноморском флоте, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Более 100 снайперов ЮВО пройдут специальную подготовку на сборах в Ростовской области
россия вс рф юво снайперы
Комментировать