Более 100 снайперов ЮВО пройдут специальную подготовку на сборах в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 января. Более сотни снайперов 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа приступили к учебно-методическим сборам для прохождения специальной подготовки.

Тренировочные мероприятия проходят на полигоне Кадамовский в Ростовской области, передает «Звезда». Отмечается, что в ходе занятий более 100 военнослужащих усовершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий включает теоретическую и практическую части, в частности, снайперы изучат тактико-технические характеристики оружия и спецтехники, освоят стрельбу при различных ландшафтных условиях, а также способы передвижения на поле.

«В результате таких тренировок снайпер получает опыт стрельбы в зимнее время в различных температурах, для того чтобы вести уверенный огонь, поражать цель», — заявил командир роты Андрей Аверьянов.

Ранее сообщалось, что танкисты Западного военного округа развернули масштабные учения на полигонах в пяти регионах России. Также тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения на объекты военной инфраструктуры прошли на Черноморском флоте, передает RT.