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Джиган и Самойлова с детьми стали свидетелями нападения крокодила на человека

Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова с детьми стали свидетелями нападения крокодила на человека
instagram.com  /  @iamgeegun

Москва, 17 января. Модель Оксана Самойлова рассказала о нападении крокодила на гида. Звезда поделилась деталями инцидента.

Самойлова и рэпер Джиган продолжают путешествовать по теплым странам после новогодних праздников. Звездная семья отправилась в Колумбию, где решила развлечь себя наблюдением за крокодилами и акулами. По словам модели, они стали свидетелями инцидента, в котором гид едва не пострадал из-за крокодила.

«Мы просто в таком шоке. Мы думали, сейчас приедем, там будут такие крокодильчики, а тут просто убийца, монстр. Чуть не съел проводника нашего по-настоящему», — поделилась модель в Instagram.

Джиган и Самойлова с детьми стали свидетелями нападения крокодила на человека
Prt Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Несмотря на инцидент, звездная пара все равно решила продолжить необычное развлечение. Гид еще раз попробовал покормить крокодила в другом месте на глазах у младшего ребенка Джигана.

Джиган и Самойлова с детьми стали свидетелями нападения крокодила на человека
Prt Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Кроме того, позднее знаменитости отправились поплавать. Они заметили акулий плавник неподалеку от отдыхающих.

Пара также провела время в Мексике. Самойлова поделилась с поклонниками фото Джигана без одежды, который принимал ванну в роскошном номере отеля. По словам модели, кадр получился не таким, как она надеялась.

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Все новости / Шоу-бизнес / Джиган и Самойлова с детьми стали свидетелями нападения крокодила на человека
самойлова крокодил джиган
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