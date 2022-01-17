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Финансист Тузов посоветовал лучшие периоды для покупки акций

Экономика
Финансист Тузов посоветовал лучшие периоды для покупки акций
Пресс-служба Mercury Tower

Москва, 17 января. Существует несколько периодов, используя которые инвестор сможет получить максимальную выгоду, рассказал директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артема Тузова в разговоре с агентством «Прайм».

Первым окном возможностей является март-апрель, когда эмитенты публикуют годовую бухгалтерскую отчетность. Это позволит начинающим инвесторам с помощью официальных данных от самих компаний выбрать себе ценные бумаги для вложения.

«Для более опытных инвесторов окно возможностей наступает в августе–сентябре, то есть в период, когда дивидендный сезон завершился, а отчетность за 9 месяцев еще не опубликована», — добавил эксперт.

Отдельно Тузов посоветовал обращать внимание на международные кредитные рейтинги. Именно приток иностранных инвестиций может существенно повысить котировки той или иной компании за короткий отрезок времени.

Коуч по психологии и установкам Оксана Ушанова-Третьякова ранее также поделилась инвестиционными рекомендациями на 2022 год.

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