Финансист Тузов посоветовал лучшие периоды для покупки акций

Москва, 17 января. Существует несколько периодов, используя которые инвестор сможет получить максимальную выгоду, рассказал директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артема Тузова в разговоре с агентством «Прайм».

Первым окном возможностей является март-апрель, когда эмитенты публикуют годовую бухгалтерскую отчетность. Это позволит начинающим инвесторам с помощью официальных данных от самих компаний выбрать себе ценные бумаги для вложения.

«Для более опытных инвесторов окно возможностей наступает в августе–сентябре, то есть в период, когда дивидендный сезон завершился, а отчетность за 9 месяцев еще не опубликована», — добавил эксперт.

Отдельно Тузов посоветовал обращать внимание на международные кредитные рейтинги. Именно приток иностранных инвестиций может существенно повысить котировки той или иной компании за короткий отрезок времени.

Коуч по психологии и установкам Оксана Ушанова-Третьякова ранее также поделилась инвестиционными рекомендациями на 2022 год.