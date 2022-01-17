Турецкий суд вновь оставил Османа Кавалу под стражей

Стамбул, 17 января. Турецкий суд большинством голосов постановил оставить известного филантропа Османа Кавалу под стражей. Сам обвиняемый на заседании не присутствовал.

Высший уголовный суд Стамбула назначил следующее слушание на 21 февраля, сообщив, что содержание активиста под стражей будет пересмотрено 13 февраля.

64-летний бизнесмен и правозащитник находится в местах лишения свободы с осени 2017 года по обвинению в финансировании волны антиправительственных протестов 2013 года и участии в попытке государственного переворота против президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году. Сам Кавала отрицает обвинения.

Правозащитные организации также уверены, что судебный процесс имеет политическую подоплеку и является частью борьбы с инакомыслием. Правительство отвергает такие утверждения, заверяя, что суды в Турции являются независимыми.

Turkish court rules to keep businessman Osman Kavala in jail, with prosecutors accusing him of spying pic.twitter.com/re0W2iKO5a — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 17, 2022

Осман Кавала — турецкий меценат, известный как руководитель многочисленных НПО, занимающихся разнообразными проектами: от сохранения экологии до защиты прав национальных меньшинств. Он также является одним из основателей в Турции сети грантов, созданной финансистом Джорджем Соросом. Данная структура прекратила деятельность в республике в 2018 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в конце 2019 года призвал освободить Кавалу из-за отсутствия доказательств преступлений. По версии инстанции, задержание мецената было организовано для того, чтобы заставить его замолчать.

Предприниматель был арестован осенью 2017 года по делу о финансировании антиправительственных беспорядков в Стамбуле 2013 года. В феврале 2020 года он был оправдан по данным обвинениям, однако через несколько часов его вновь арестовали за шпионаж и пособничество в попытке государственного переворота в 2016 году, целью которого было свержение президента Турции. В январе 2021-го апелляционный суд отменил оправдательный приговор по первому делу о стамбульских протестах.

В октябре 2020 года Кавала заявил, что больше не будет присутствовать на судебном процессе в режиме видеоконференции, потому что не верит, что его ждет справедливое судебное разбирательство.

1539 gündür hukuksuz biçimde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da yargılandığı Gezi davasını izlemek için İl Başkanımız @Canan_Kaftanci, milletvekillerimiz @MSTanrikulu ve @draliseker ve il yöneticilerimizle birlikte Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. pic.twitter.com/FMXlhiPgMn — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 17, 2022

В преддверии последнего слушания депутат главной оппозиционной «Республиканской народной партии» Озгюр Озель навестил филантропа в тюрьме. Кавала сказал парламентарию, что находится за решеткой из-за политического давления.

«Суд оправдал меня [по обвинениям], но поскольку я не оправдан в «его» голове, против меня было возбуждено новое дело с теми же доказательствами, — отметил бизнесмен, намекая на решение Эрдогана. — Он ничего не может сказать США, России, Германии, Франции. Я единственный, кто остался в качестве «внешней силы», а также Сорос. Раньше они (турецкое правительство — Прим. ред.) были в очень хороших отношениях и со мной, и с Соросом».

Osman Kavala:



???? "Onun" kafasında beraat edemediğim için aynı delillerle yeni dava açıldı



???? Elde kala kala dış güç olarak bir ben kaldım, bir de Soros kaldı. Benimle de Soros'la da araları çok iyiydihttps://t.co/A4MOezhE2q — Independent Turkish (@TurkishIndy) January 16, 2022

Совет Европы (СЕ) предупредил Турцию в декабре, что готовит разбирательство в связи с нежеланием властей освободить Кавалу. Орган обязал Анкару до 19 января 2022 года высказать свое мнение о том, допустила ли она нарушения по данному процессу. Республика является одним из основателей СЕ и может лишиться права вето и права голоса, если продолжит держать филантропа за решеткой.

Эмма Синклер-Уэбб из правозащитной группы Human Rights Watch (HRW) сообщила в своем Twitter, что Совет Европы дал Турции последний шанс освободить активиста до своего заседания 2 февраля — после этого международная организация направит дело обратно в ЕСПЧ, начав разбирательство.

The Council of Europe Committee of Ministers gave Turkey a final chance to release Osman Kavala & restore his rights before its Feb 2 session at which it will send case back to the European Court starting infringement proceedings. At the hearing today Kavala must be released pic.twitter.com/BpF9E3yHMe — Emma Sinclair-Webb (@esinclairwebb) January 17, 2022

Напомним, что в октябре 2021 года Эрдоган пригрозил выслать послов 10 стран, включая Соединенные Штаты, Германию и Францию, после того, как они потребовали освободить бизнесмена. Ситуация была близка к крупному международному скандалу, но в конечном итоге широкомасштабный конфликт удалось предотвратить. Однако интриги значительно повлияли на падение местной лиры и вновь проявили серьезные разногласия между Анкарой и Западом.