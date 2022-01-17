Получает контроль над АЭС и ТЭЦ: Запад может устроить блэкаут всей Украине

Базы данных о гражданах Украины скоро окажутся в руках иностранных государств, кроме того, Запад может погрузить в темноту всю страну. Об этом заявил политический эксперт Геннадий Дубов.

На прошлой неделе пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь Украины сообщала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было. По данным ведомства, государственные сайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.

В свою очередь Германия предложила Украине помощь своих экспертов для улучшения уровня кибербезопасности и расследования недавних атак в Сети. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, решением этой проблемы займутся эксперты федерального ведомства безопасности информационных технологий Германии.

Политический эксперт Геннадий Дубов считает, что под предлогом «помощи» западные государства стремятся заполучить контроль над базой данных всех граждан Украины. Так, по его словам, сделает и корпорация Apple в 2023 году, которая будет помогать киевским властям проводить перепись населения.

«Компания Apple будет проводить перепись населения. Это все закончится тем, что все критические базы данных о каждом украинце, база данных государственных органов, они окажутся в руках иностранных государств», — указал он в эфире телеканала «Первый Независимый».

Эксперт также добавил, что если западные страны возьмут под свой контроль Сеть, то они смогут одним нажатием кнопки погрузить в темноту всю Украину.

«Мы просто возьмем, своими ручками отдадим критическую инфраструктуру. Сегодня Сеть важнее, чем дороги, вокзалы и аэропорты. Через Сеть вы можете отключить электростанции, отключить атомные станции, то есть всю страну погрузить в темноту», — резюмировал он.

Ранее американский политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс развеял слухи о готовности США воевать за Украину.