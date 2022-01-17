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Порошенко обвинил украинский суд в признании Донбасса
Политика
Порошенко обвинил украинский суд в признании Донбасса
Global Look Press  /  Okla Michal/CTK — Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency — Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

С середины декабря экс-президент Украины Петр Порошенко находился за границей из-за того, что недавно суд наложил арест на все его имущество. Сам экс-глава украинского государства заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.

Сегодня, 17 января, Порошенко решил вернуться на Украину. Он прошел паспортный контроль, не получив повестки в суд. В аэропорту и возле здания суда в Киеве собрались сторонники политика. Порошенко обвиняется в государственной измене. По версии обвинения, будучи президентом, он использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и заключить договоры на поставки с территорий Донбасса. Сам политик считает обвинения сфальсифицированными.

Примечательно, что Порошенко сам приехал в Печерский районный суд Киева, чтобы присутствовать на заседании. Обвинение просит служителей Фемиды арестовать экс-президента Украины с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Вместе с тем прокурор просит обязать Порошенко сдать паспорта и в случае внесения залога носить электронный браслет.

«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог в размере 1 миллиарда гривен», — сказал прокурор.

Во время судебного процесса Порошенко заявил, что украинский суд фактически признал независимость Донбасса, поскольку в материалах его «угольного» дела упоминаются ЛНР и ДНР. По его словам, в украинских официальных документах есть устоявшиеся понятия — ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганских областей) и «временно оккупированные территории».

«Что такое ЛНР? Ваша честь, не используется в украинских официальных документах термин ЛНР. Я считаю, что это решение политическое, которое затрагивает национальную безопасность страны. Де-факто в этих документах признание статуса ДНР и ЛНР. Я не могу с этим смириться», — резюмировал Порошенко.

Действия команды президента Украины Владимира Зеленского сигнализируют о «серьезном злоупотреблении изменяющими сознание веществами». С таким неоднозначным заявлением ранее выступил предприниматель Петр Порошенко на фоне скандала в киевском аэропорту.

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