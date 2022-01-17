МИД: НАТО знает о военно-техническом ответе России на отказ от предложений по безопасности

Москва, 17 января. НАТО прекрасно осведомлена о том, каким будет ответ России на отказ военно-политического блока от предложений по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, военно-технический ответ России будет зависеть от ситуации и военного потенциала другой стороны, который будет задействован против интересов государства. Грушко отметил, что Москва действует очень транспарентно.

«В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь», — сказал дипломат в интервью «Коммерсанту».

Ранее российский посол Анатолий Антонов заявил, что пока рано говорить об итогах переговорах России с США и НАТО по безопасности. Он отметил, что продолжение диалога будет зависеть от ответов Запада на предложения Москвы.