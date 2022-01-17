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Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его

Весь мир
Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 17 января. Стратегия, разработанная национальной армией Центральноафриканской Республики (FACA) совместно с российскими инструкторами, привела к массовой капитуляции боевиков «Союза за мир в ЦАР» (UPC). Об этом сообщили сотрудники издания Revue Centradricaine.

«В настоящее время мы наблюдаем массовое разоружение радикалов из группировки Али Дарасса. Более 500 человек единогласно решили отказаться от пути насилия. Это заслуга военного плана бойцов FACA и россиян. Идея заключается в том, чтобы круглосуточно преследовать преступников до тех пор, пока у них не кончатся силы.

Далее у бандитов остается два пути: бежать без отдыха либо добровольно отказаться от войны. Сдавшиеся боевики признаются, что давно не знают, за кого и за что они сражаются. Оказалось, что главари долгое время лгали им», — говорится в материале.

Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Консультативная поддержка отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», позволила армии ЦАР разгромить действующие в стране группировки. По сообщениям источников Revue Centradricaine, правительственные войска узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его.

Экс-радикалы практически единогласно заявили, что желают присоединиться к охоте на Али Дарассу, чтобы заставить его ответить перед судом за многочисленные преступления, совершенные против мирного населения. Ранее активисты ЦАР развесили на улицах столицы республики плакаты о вознаграждении за поимку главарей бандформирований. За каждого из них назначена награда в 50 000 долларов США.

 

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