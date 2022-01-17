Воронежский водитель спас кота от нападения стаи бродячих собак

Воронеж, 17 января. Автомобилист из Воронежа спас окруженного кота от неминуемой смерти. На животное набросилась целая стая беспризорных собак.

Водитель ехал вдоль жилых домов, когда заметил, как несколько псов пытаются разодрать рыжего кота. Местный житель сначала несколько раз просигналил собакам, однако это никак не повлияло на поведение зверей. Тогда мужчина остановился, вышел из машины и начал атаковать псов снежками.

Собаки тут же отскочили от своей жертвы и убежали. А потрепанный кот спрятался под забор одного из ближайших домов. Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях.

Ранее Сотрудники МЧС спасли кота, который убежал от своего хозяина на дерево, а самостоятельно спуститься не смог. Спасатели обнаружили питомца на высоте около 12-14 метров. Спецоперация проходила с помощью телескопического комплекта КТС и ловчей петли.