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«Матрица: Воскрешение» за первый уик-энд проката в Китае собрала 7,5 млн долларов

Общество
«Матрица: Воскрешение» за первый уик-энд проката в Китае собрала 7,5 млн долларов
Кадр из фильма «Матрица: воскрешение»

Пекин, 17 января. Фильм Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» за первые выходные показа картины в Китае собрал 7,5 млн долларов.

Четвертая часть франшизы, несмотря на небольшие сборы, лидирует в КНР. На сервисе продажи билетов Alibaba Tao Piao Piao фильму поставили 7,5 из 10 баллов. На платформе Maoyan — 7,4 балла, а на Douban всего 5,7 балла. Такой рейтинг премьеры мог отразиться на итоговых сборах.

В Сети также появились пиратские версии боевика, которые были украдены из стримингового сервиса HBO Max, передает «Культуромания». В мире новая «Матрица» заработала более 140 млн долларов. Бюджет фильма составил более 190 млн долларов.

Ранее актер Киану Ривз, сыгравший Нео в новом фильме Вачовски, оплатил поездку на премьеру «Матрицы: Воскрешение» своей семье, друзьям и коллегам. Экс-дублер актера и режиссер «Джона Уика» Чад Стахельски заявил, что артист также преподнес всем подарки в честь премьеры.

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китай кино матрица
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