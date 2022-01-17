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Джеймсу Ганну пришлось экономить на съемках «Стражей Галактики — 3»

Общество
Джеймсу Ганну пришлось экономить на съемках «Стражей Галактики — 3»
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Лос-Анджелес, 17 января. Режиссер Джеймс Ганн поделился подробностями создания нового фильма «Стражи Галактики». Постановщик признался, что не раз отказывался от задумок ради уменьшения бюджета картины.

Съемки «Стражей Галактики» все еще продолжаются, однако режиссер уже решил подогреть интерес поклонников информацией о работе над блокбастером. По его словам, фильм мог бы обойтись студии Marvel в сумму в 500 млн долларов, если бы не жесткая экономия. Об этом режиссер рассказал в интервью Collider.

«Даже такой крупнобюджетный фильм, как «Стражи Галактики — 3», — это все еще трудная задача уложиться в бюджет, потому что хочется, чтобы фильм стоил полмиллиарда долларов. Если бы у меня было полмиллиарда долларов, я бы мог сделать что-то близкое к тому, что хочу», — поделился Ганн.

Режиссер также отметил, что экономить на разработке блокбастера сложно. Однако иногда более бюджетные решения приводят к хорошему результату, ведь требуют творческого подхода.

Ганн также рассказал о главном антагонисте будущего блокбастера. По словам режиссера, им окажется Адам Уорлок в исполнении актера Уилла Поултера.

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marvel стражи галактики джеймс ганн
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