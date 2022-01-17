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Сенатор Пушков: Facebook нарушил закон из-за блокировки страницы делегации России в Вене

Политика
Сенатор Пушков: Facebook нарушил закон из-за блокировки страницы делегации России в Вене
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 17 января. Роскомнадзор был готов замедлить трафик соцсети Facebook в России на фоне блокировки аккаунта делегации страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности, рассказал сенатор Алексей Пушков.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью «Парламентской газете». По словам председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, этот противоправный акт цензуры со стороны компании Meta, владеющей Facebook, является нарушением Конституции РФ. Однако, уточнил сенатор, решение о разблокировке страницы в социальной сети не отменяет самого факта такого нарушения.

«Заблокировав страницу официальной российской делегации, Meta, по сути, осуществила акт цензуры в отношении государственного института России... То, что они позже разблокировали этот аккаунт, снимает конфликтность ситуации, но не отменяет факт того, что закон был нарушен», — подчеркнул Пушков.

Он также прокомментировал возможные новые американские санкции в отношении главы РФ Владимира Путина. По его словам, Российская Федерация может полностью разорвать отношения с Соединенными Штатами в случае введения персональных ограничительных мер, сообщал телеканал «360».

Кроме того, Пушков высмеял предложение лидера Украины Владимира Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием Путина и президента США Джо Байдена. По словам сенатора, Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит, передала Национальная служба новостей.

Ранее он подчеркнул, что американские сенаторы в целях саморекламы выдвигают предложения по санкциям против РФ. Так Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на очередное предложение по санкциям, внесенное в Сенат США.

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Facebook пушков роскомнадзор
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