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Российские компании могут поставлять за рубеж до 10 млн тонн водорода ежегодно

  /   Обновлено: 17 января 2022 20:34
Экономика
Российские компании могут поставлять за рубеж до 10 млн тонн водорода ежегодно
pixabay.com

Москва, 17 января. Российские производители аммиака и водорода могут в ближайшие десять лет достигнуть экспорта на уровне 9-10 млн тонн продукции ежегодно. Такую оценку потенциала компаний, отраженную в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) и BCG, приводит ТАСС.

Как отметил управляющий директор и партнер BCG Антон Косач, российский водородный бизнес имеет перспективы развития ин на внутреннем рынке. В частности, его продукция будет востребована в зеленой металлургии, производстве удобрений, также при эксплуатации тяжелой и карьерной техники.

В докладе сказано, что «уже сейчас потенциал декарбонизации операционной деятельности российского бизнеса сопоставим с международными компаниями — до трети объемов эмиссии СО2 могут быть адресованы экономически рентабельными мерами». По словам эксперта, большинство российских компаний преодолели «этап принятия» новых требований и поняли необходимость концепции углеродной нейтральности.

Россия к 2030 году может получить 40 млрд долларов от продажи водорода на мировом рынке, спрогнозировал спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

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