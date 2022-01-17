Аналитик Рожин: Киев проверяет готовность Москвы встать на защиту русских в Донбассе

Москва, 17 января. Киев продолжает концентрировать свои силы у линии разграничения в Донбассе, несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ. Власти Украины ведут свою игру, отметил военный эксперт Борис Рожин.

В беседе с «ПолитРоссией» он уточнил, что все публикации ОБСЕ не имеют никаких последствий для украинского руководства. При этом в Донбассе фокусируется присутствие новых танков и оружия ВСУ.

«ВСУ давно бы начало наступление и ликвидировало ЛНР и ДНР, но Киев опасается реакции России. У нас развернуты войска в той же Ростовской области. В случае чего защитникам Донбасса будет оказано содействие», — предполагает эксперт.

Украина ведет лишь информационно-психологическую войну, поскольку она не готова вступать в реальный конфликт с РФ, но хочет проверить готовность Москвы встать на защиту россиян в Донбассе. При этом Рожин не исключил, что ВСУ могут решиться на прорыв через территорию ЛДНР.

Стоит отметить, что в Кремле неоднократно заявляли об отсутствии планов «вторгаться» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещения войск ВС РФ внутри своей страны не являются угрозой для других государств.