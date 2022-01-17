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Дипломат Грушко назвал предостережением предложения России по гарантиям безопасности

Политика
Дипломат Грушко назвал предостережением предложения России по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 17 января. Предложения России по гарантиям безопасности являются предостережением, а не угрозой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, позиция России на переговорах по безопасности является абсолютно понятной и предсказуемой. Грушко отметил, что российские предложения не являются ультиматумом.

«Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции», — объяснил Грушко в интервью изданию «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что США могут пойти на уступки России в рамках диалога по безопасности. При этом в МИД РФ отметили, что в данной ситуации Москва не выстраивает свою политику по принципу «если», передает RT.

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