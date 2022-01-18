Крещение: что за праздник, когда и где погружаться в прорубь, кому нельзя окунаться, купание детей

Крещение Господне (Богоявление) — один из важнейших праздников в христианстве. В России праздник отмечается 19 января, в 2022 году это среда.

Крещение Господне связано с евангельской трактовкой истории, как пророк Иоанн (Предтеча, или Креститель) погружал своих адептов в воды реки Иордан ради очищения и приобщения к богу. Среди тех, кого крестил Иоанн, согласно преданию, был и Иисус Христос.

В православии Крещение Господне объединено с еще более древним христианским праздником — Богоявлением. В этот день совершается обряд освящения воды. Согласно христианским представлениям, в ночь на 19 января все воды на земле становятся святыми, чистыми. Святую воду верующие набирают в храмах, считается, что она обладает целебными свойствами и не теряет своего действия в течение года. Набрать святую воду можно до 27 января.

Федеральное агентство новостей /

Крещенские купания: зачем, когда и как окунаться в прорубь

Крещенские купания — окунание в прорубь, которая называется иордань, — обычай довольно поздний. Он есть у многих народов, но именно в России, с ее холодной суровой зимой, крещенским купаниям уделяется особое внимание. Окунуться в прорубь в мороз — дело не такое уж простое. Церковь относится к этой традиции сдержанно, церковными правилами крещенские купания не предусмотрены.

В России традиция окунаться в прорубь на Крещение появилась не раньше VIII–XIX века и возродилась с конца 1980-х. Многие верят, что окунание в крещенские воды помогает очиститься не только телесно, но и духовно, «смыть грехи», накопленные за год. Еще раз повторим, церковь эту традицию не поддерживает, хотя и не осуждает. По церковным правилам, на Крещение следует посетить храм, а также набрать святой воды. Тем не менее окунание в прорубь как знак приобщения к вере считается вполне допустимой формой взаимоотношения человека с религией.

Крещенские купания по традиции идут с полуночи с 18 на 19 января и продолжаются до 20 января включительно. 19 января около полудня проводится церковная церемония водосвятия, после этого в крещенскую прорубь можно окунаться. Обычно около официально регламентированных мест купаний дежурят сотрудники МЧС. Обновленный список официальных мест для крещенских купаний в Санкт-Петербурге размещен на сайте петербургского главка МЧС. Также МЧС дает рекомендации, как сделать крещенские купания не только запоминающимися, но и безопасными. В Москве список мест для крещенских погружений можно посмотреть здесь.

Федеральное агентство новостей /

Кому нельзя купаться, можно ли окунать детей

Погружаться в ледяную купель лучше тем, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Болезни сердечно-сосудистой и мочевыводящей системы, а также болезни почек являются противопоказаниями к погружению в ледяную воду. Есть и другие ограничения, о которых напоминает МЧС. Не рекомендуется окунаться в ледяную купель сразу после перенесенного COVID-19. Вообще, как советуют врачи, тут главное — соразмерить свои силы, ориентироваться на погоду и самочувствие.

Категорически нельзя окунаться после приема алкоголя, это не только опасно, но и противоречит самой сути обряда.

Что касается купания в проруби здоровых детей, то специалисты не видят тут проблемы. В то же время рекомендуется приобщать к крещенским купаниям ребенка, который уже в какой-то мере понимает смысл обряда. Окунаться детям лучше вместе с родителями или в компании со значимым взрослым. Ребенка желательно морально подготовить, а после окунания его нужно сразу растереть, переодеть и напоить горячим чаем.

Погода на Крещение

В Москве и Петербурге на Крещение ожидается оттепель, что, без сомнения, облегчит горожанам совершение крещенского обряда.