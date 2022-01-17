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Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию к шагам по «деэскалации» обстановки на Украине

Политика
Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию к шагам по «деэскалации» обстановки на Украине
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Берлин, 17 января. Берлин ожидает от Москвы действий по урегулированию ситуации на Украине, заявил во время пресс-конференции в Мадриде канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Немецкий политик положительно оценил существование разных переговорных форматов для разрешения украинского кризиса. Также он отметил, что намерен активизировать «нормандский формат».

«Мы ждем от России однозначные шаги для деэскалации ситуации», — сказал Шольц.

Как стало известно ранее, канцлер ФРГ анонсировал встречу «нормандской четверки». По его словам, делегации из России, Германии, Франции и Украины в ближайшее время сядут за стол переговоров. При этом Шольц не уточнил каких-либо подробностей, касающихся предстоящего мероприятия.

Недавно посольство Германии в РФ прокомментировало информацию о планах Шольца встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в январе, о чем написала газета Bild. Немецкие дипломаты заявили, что не могут подтвердить эту информацию, пишет НСН.

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украина россия германия шольц
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