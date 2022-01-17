Юрист Нечаева перечислила условия для снижения зарплат сотрудников за январь

Москва, 17 января. Мнение о том, что зарплата сотрудников в январе может быть ниже, ошибочно, однако есть условия, при которых россияне действительно могут получить меньше денег, рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Если сотрудник получает оклад и отработал все рабочие дни за месяц, он получит полную зарплату. Однако если у сотрудника был больничный или отпуск, выплата окажется ниже, поскольку размер этих пособий рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года. При отпускных берут другой показатель — средний заработок, при расчете которого учитывают доход за последний год, предшествующий периоду, когда за сотрудником сохраняется средняя зарплата.

В свою очередь директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов отметил, что есть такое понятие, как «дорогой месяц». К ним относятся январь, февраль и май. Болеть или уходить в отпуск в этот период невыгодно.

Данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru показали, что размер трат россиян в период пандемии коронавируса снизился на 44%. Среди граждан с зарплатой ниже 50 тысяч рублей в месяц экономить стала почти половина респондентов.