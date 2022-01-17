Михаил Богданов принял посла Ливии в России Ахмада аль-Маграви

Москва, 17 января. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов по просьбе североафриканской стороны принял посла Ливии в РФ Ахмада аль-Маграви. Дипломаты обменялись мнениями о развитии ситуации в государстве Черного континента.

Во время беседы Михаил Богданов подтвердил, что важно достичь общеливийский консенсус по ключевым пунктам национальной повестки дня. При этом необходимо учесть интересы всех политических сил и социальных групп страны, чтобы обеспечить единство, суверенитет и территориальную целостность североафриканского государства.

???????????????? 17 января замглавы @MID_RF М.Л.#Богданов принял Посла Ливии в России М.Маграви.



С российской стороны подтверждена важность достижения общеливийского консенсуса по ключевым пунктам национальной повестки дня при учете интересов всех политических сил



????https://t.co/x4zOt3EvqS pic.twitter.com/1KI43n1TgJ — МИД России ???????? (@MID_RF) January 17, 2022

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин вызвал на переговоры в Москву специального советника Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс. Причиной послужило давление со стороны западной чиновницы на североафриканские власти, которые, по ее мнению, обязаны провести президентские выборы до конца июня 2022 года.

Таким требованием Стефани Уильямс поставила под вопрос демократический путь избрания нового руководства Ливии, поскольку навязала решение извне, а не поспособствовала выводу страны из кризиса.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей призвал МИД России вести переговоры со спецсоветником ООН в жесткой форме. Встреча состоится во вторник, 18 января.