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Михаил Богданов принял посла Ливии в России Ахмада аль-Маграви

Весь мир
Михаил Богданов принял посла Ливии в России Ахмада аль-Маграви
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 января. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов по просьбе североафриканской стороны принял посла Ливии в РФ Ахмада аль-Маграви. Дипломаты обменялись мнениями о развитии ситуации в государстве Черного континента.

Во время беседы Михаил Богданов подтвердил, что важно достичь общеливийский консенсус по ключевым пунктам национальной повестки дня. При этом необходимо учесть интересы всех политических сил и социальных групп страны, чтобы обеспечить единство, суверенитет и территориальную целостность североафриканского государства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин вызвал на переговоры в Москву специального советника Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс. Причиной послужило давление со стороны западной чиновницы на североафриканские власти, которые, по ее мнению, обязаны провести президентские выборы до конца июня 2022 года.

Таким требованием Стефани Уильямс поставила под вопрос демократический путь избрания нового руководства Ливии, поскольку навязала решение извне, а не поспособствовала выводу страны из кризиса.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей призвал МИД России вести переговоры со спецсоветником ООН в жесткой форме. Встреча состоится во вторник, 18 января.

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