Le Patriote Dechaine: боевики должны сдаться властям ЦАР и предстать перед судом

Банги, 17 января. Членам конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) необходимо добровольно сдаться властям Центральноафриканской Республики, считают корреспонденты издания Le Patriote Dechaine.

«Заявления представителей CPC — настоящий позор и детские игры. Судя по риторике главарей радикалов, их интересы сильно разнятся, а внутри бандформирований уже нет никакой координации. Боевикам пора понять: решение центральноафриканского кризиса завязано на откровенном и справедливом национальном диалоге, а не на вооруженных столкновениях. Вопрос остается прежним: кто стоит за конгломератом группировок и координирует его? Представители CPC должны капитулировать, а не притворяться защитниками благородного дела», — говорится в материале.

Корреспонденты отметили, что, если преступники откажутся добровольно сложить оружие, их ждет печальный конец. Представители СМИ уверены, что близок день, когда все бандиты предстанут перед судом и ответят по закону за многочисленные преступления против мирного населения Центральноафриканской Республики.

Ранее жители ЦАР потребовали справедливого наказания для боевиков. По всей столице страны появились листовки с именами главарей бандформирований и объявлением награды в 50000 долларов США за их арест.