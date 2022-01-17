Париж не признал ответственность за нарушение воздушного пространства Мали

Бамако, 17 января. Франция отказалась признать факт нарушения воздушного пространства Мали. Об этом сообщает Malijet.

«Посольство Пятой республики выразило «непонимание» обвинений, а руководитель операции «Бархан» генерал Лоран Мишель заявил начальнику штаба армии Мали, что они имеют право «полной свободы передвижения», ссылаясь на оборонные соглашения между странами», — говорится в материале.

После введения санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) власти в Бамако закрыли воздушное пространство страны. После несанкционированного вторжения французского военно-транспортного самолета правительство переходного периода опубликовало коммюнике, в котором осудило нарушение Парижа.

Также малийские политики предупредили, что подобные действия могут привести к ответной реакции со стороны африканской республики:

«Правительство Мали, принимая во внимание национальное и международное мнение, не несет никакой ответственности в отношении рисков, которым могут подвергнуться лица, совершающие подобные действия и которые продолжат нарушать наше воздушное пространство».

wikipedia.org / Jerry Gunner

Несмотря на прямой запрет властей, Франция не видит ничего предосудительного в том, чтобы нарушить официальное постановление суверенного государства. Судя по всему, Елисейский дворец по-прежнему видит в Мали подконтрольную колонию и не считает необходимым выполнять требования страны, получившей независимость более полувека назад.

Ранее ФАН сообщал, что на фоне провала военной операции Пятой республики «Бархан», правительство Швеции приняло решение вывести из Мали собственные войска и покинуть состав антитеррористической миссии Takuba в 2022 году.