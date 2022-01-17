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Власти ЦАР создадут программу для оценки здоровья жителей страны

Весь мир
Власти ЦАР создадут программу для оценки здоровья жителей страны
www.facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 17 января. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра посетил заседание технического комитета по здравоохранению и готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с COVID-19. Об этом сообщается на официальном Facebook-аккаунте правительства ЦАР.

«Мероприятие прошло в конференц-зале национального фонда социального обеспечения (CNSS), находящемся в Банги. Участники встречи выслушали доклады медиков о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в период с 2020 по 2022 года.

Эксперты приняли решение, что распространение COVID-19 находится под контролем. Также премьер-министр поручил разработать программу, которая поможет правительству качественно и обобщенно оценить среднее состояние здоровья среди населения», — указано в публикации.

Ранее президент Центральноафриканской Республики встретился с группой местных епископов, возглавляемых первым кардиналом Дьедонне Нзапалаингой. Участники мероприятия обсудили проблемы, с которыми сталкивается католическая паства.

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